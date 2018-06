CM2018: Vivez Japon 2 - 2 Sénégal en direct

C'est fini à Ekaterinbourg ! Le Japon et le Sénégal font match nul 2-2 !



90e : coup franc lointain pour le Japon. Youssouf Sabaly reçoit un carton jaune.



89e : On approche de la fin du temps réglementaire et les deux équipes vont peut-être se contenter de ce score nul qui n'est pas un mauvais résultat non plus...

87e : le premier buteur japonais, Takashi Inui, cède sa place à Takashi Usami.

86e : Mbaye Niang semble souffrir et va être remplacé par Mame Biram Diouf.

86e : Mbaye Niang boîte. S'est-il fait mal en retombant, après un choc aérien avec Cheikh Ndoye ?



83e : Avec Cheikh Ndoye au milieu de terrain, les Sénégalais parviendront-ils à mieux récupérer le ballon ? Pour le moment, il subissent et reculent alors qu'ils ne mènent plus au score.



60e : Osako se "déchire" sur un centre parfait, à quelques mètres de la cage



56e : Le capitaine japonais Makoto Hasebe se relève après avoir reçu un coup involontaire de Mbaye Niang. Le milieu de terrain est sorti temporairement du terrain.



55e : Frappe puissante de Mbaye Niang qui est bien interceptée par Eiji Kawashima.

53e : Sadio Mané obtient un coup franc lointain, suite à un choc avec son ancien coéquipier, Maya Yoshida.





47e : Les Sénégalais attaquent cette seconde période tambour battant avec Yoshida qui dégage en corner.



C'est la pause ! 1-1 entre le Japon et le Sénégal ! Sadio Mané a ouvert le score à la 11e minute, puis Takashi Inui a égalisé à la 34e !

35e :

BUT de Inui pour Japon ! Superbe action collective des hommes de Nishino ! Inui, mis en orbite par Yuto Nagatomo, enroule parfaitement sa frappe qui file dans le petit filet gauche de N'Diaye ! 1-1 ! La partie est totalement relancée !

34e : But pour le Japon, but d'Inui !!



22e : Un corner mal joué par le Japon permet aux Sénégalais de partir en contre-attaque. ça se conclut avec une reprise en déséquilibre, cadrée, d'Alfred Ndiaye.





11e : But de Sadio Mané !!! 1-0 pour les Lions après une faute de main du gardien japonais



6e : Mbaye Niang tire mal le corner. Le ballon est dégagé vers Youssouf Sabaly qui l'expédie au-dessus du cadre.

But de Sadio Mané !!! 1-0 pour les Lions après une faute de main du gardien japonais #JAPSEN

3e : un corner de Mbaye Niang traverse toute la surface japonaise sans trouver preneur.

2e : Les Sénégalais partent tout de suite à l'attaque !

