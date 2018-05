CNG de Lutte : Daouda Faye invite Alioune Sarr à rendre le tablier

La crise qui frappe le milieu de la lutte entre le comité national de gestion (Cng) et les lutteurs prend de plus en plus d’ampleur. Après, la réunion des promoteurs avec les lutteurs ce mardi, l’ancien ministre des Sports Daouda Faye a réagi ce mercredi pour demander le départ du Dr Alioune Sarr à la tête du comité de gestion.



«Sarr a rendu d’énormes services à la lutte. Parce que quand il commençait personne n’en voulait et lui il est venu aider. Et c’est parce que les gens lui ont demandé de rester qu’il ait resté jusqu’à maintenant. Mais, après 24 ans, de mon point de vue s’il y a des choses qui n’avancent pas, moi j’aurais rendu le tablier», a soutenu l’ancien ministre dans les ondes de la Rfm.



Et de poursuivre : « Le Cng a été mis en place pour aider les lutteurs à pratiquer leur sport préféré. Donc, le Cng doit fonctionner en parfaite harmonie avec les lutteurs et discuter régulièrement sur les points qui sont soulevés ».



L’ancien ministre sous Wade d’ajouter «Cette affaire d’argent retenu, on en parle depuis longtemps mais les gens n’aiment pas dire la vérité. La vérité, c’est qu’on ne doit pas prendre l’argent des lutteurs ».

Le Cng ne doit s’occuper que du «volet technique qui donne des pénalités qui vont influencer sur la sanction du combat», car, informe-t-il, «Le Cng n’a aucune raison de prendre l’argent des lutteurs. Et il n’a aucun droit de le faire au plan juridique parce que le contrat il est signé entre le promoteur et le lutteur».



Pour rappel, l’actuel ministre des sports Matar Ba à reconduit le Dr Alioune Sarr à la tête du comité national de gestion de la lutte il y a quelques semaines.