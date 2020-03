CORONAVIRUS, EN DIRECT : L'ITALIE A ENREGISTRÉ 250 NOUVEAUX DÉCÈS, UN RECORD EN 24 HEURES

Le coronavirus, nommé «Covid-19» par l'OMS, parti de la ville chinoise de Wuhan, continue de se répandre inégalement d'un continent à l'autre. Il touche désormais près de 90 pays et territoires. En France, on compte jeudi 12 mars 61 morts et 2.876 cas confirmés depuis fin janvier. Le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Le bilan s'alourdit quotidiennement et le scénario tant redouté devient une réalité.