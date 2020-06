COVID-19: Ce qu’on sait des 234 malades déclarés guéris en 48 heures

Malgré un lourd bilan macabre- 4 décès-, 128 malades ont été déclarés guéris ce samedi. Selon les informations de Libération online, Tamba affiche désormais zéro cas puisque le dernier malade sous traitement sur les 85 cas enregistrés est sorti d’hospitalisation. Le reste des guérisons est noté au Service des maladies infectieuses (5), à Malte-Dakar (3), Dalal Jam (23), Golf-Dakar (4), Dantec (2), Thiès (26)- camp militaire et Centre de traitement-, Ex-Hangar des pèlerins (13), Novotel (22), Guéréo (24), Touba (4) et Sédhiou (1).



Hier, les malades déclarés guéris étaient suivis au service des maladies infectieuses de Fann (1), à Malte (1), Diamniadio (8), Principal (1), Hôpital général Idrissa Pouye (4), Clinique du Golf (4), Dantec (7), Thiès (11), ex-Hangar des pèlerins (18), Novotel (22), Kaolack (2), Kolda (1), Ziguinchor (13), Touba (8) et dans la Région médicale de Dakar (5).