COVID-19- Ce qu’on sait des 91 nouveaux cas de ce 2 mai 2020

Comme nous l’écrivions, Sédhiou et Djender (district de Pout) ont enregistré respectivement 2 et 20 nouveaux cas positifs au coronavirus ce samedi. Le reste des cas a été détecté dans les districts de Dakar-Sud (7), Dakar-Ouest (1), Dakar-Centre (13), Dakar-Nord (6), Touba (21), Mbao (4), Pikine (2), Guédiawaye (5), Thiès (1), Mbacké (2), Vélingara (3), Keur Massar (3) et Koalack (1).



Ce dernier cas, contact de l’agent infecté à Uba d’après des sources autorisées de Libération online, n’avait pas encore été comptabilisé dans le tableau du ministère de la Santé au moment où nous mettions sous presse. Par ailleurs, 35 prélèvements, effectués ce 2 mai, sur des « contacts », toujours à Kaolack-commune, sont revenus négatifs.



Libération online