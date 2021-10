COVID-19 : La pandémie continue de reculer dans le monde sauf en Europe

Le nombre des nouvelles infections et de décès dus à la Covid-19 a continué à diminuer dans le monde la semaine dernière, poursuivant ainsi une tendance à la baisse amorcée fin août, a annoncé l’Organisation mondiale de la Santé (Oms).



Dans sa dernière évaluation hebdomadaire de la pandémie publiée mercredi en fin de journée, l’agence sanitaire mondiale des Nations Unies indique qu’il y a eu environ 2,8 millions de nouveaux cas et 46.000 décès confirmés au cours de la semaine dernière, soit une baisse de 7% et 10% respectivement. A l’exception de la région européenne, qui a signalé une augmentation de 7% du nombre de nouveaux cas hebdomadaires par rapport à la semaine précédente, toutes les autres régions ont signalé une diminution du nombre de nouveaux cas hebdomadaires. Selon l’Oms, les nouveaux cas les plus nombreux en Europe ont été signalés en Grande-Bretagne, en Turquie et en Russie.



Dans le reste du monde, les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Afrique et dans le Pacifique occidental, où le nombre de cas a diminué respectivement de 32% et de 27%. Dans ces deux régions, les décès ont diminué de plus d’un tiers.



Plus largement, les régions ayant les taux d’incidence hebdomadaire des cas les plus élevés pour 100.000 habitants étaient l’Europe (135,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et les Amériques (92,8 nouveaux cas pour 100.000 habitants). Et ces deux mêmes régions ont signalé l’incidence hebdomadaire la plus élevée des décès, avec 1,8 pour 100.000 habitants dans les deux cas. Les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par les États-Unis, avec plus de 653.000 nouvelles infections. Mais selon l’Oms, il s’agit d’une baisse de 12%.



Suivent le Royaume-Uni (plus de 249.000 nouveaux cas ; nombre similaire à celui de la semaine précédente), la Turquie (plus de 205.000 nouveaux cas ; nombre similaire à celui de la semaine précédente), la Russie (près de 189.000 nouveaux cas ; hausse de 14%) et l’Inde (plus de 139.000 nouveaux cas ; diminution de 13%).



Le nombre de décès hebdomadaires liés à l’épidémie du nouveau coronavirus continue de diminuer et atteint son niveau le plus bas depuis près d’un an. Mais il s’agit toujours « d’un niveau inacceptable - près de 50.000 décès par semaine, et le nombre réel est certainement plus élevé », selon l’Oms. Les décès sont en baisse dans toutes les régions, sauf en Europe, qui a également connu la plus forte augmentation du nombre de décès au cours de la semaine précédente, avec 11% de décès supplémentaires dus à la Covid-19.



Une prédominance du variant Delta présent dans 191 pays.



La plus forte baisse du nombre de décès hebdomadaires a été enregistrée dans les régions du Pacifique occidental et de l’Afrique, qui ont toutes deux enregistré une baisse de 34% par rapport à la semaine précédente. « Et bien sûr, les décès sont les plus nombreux dans les pays et chez les populations qui ont le moins accès aux vaccins », a déclaré mercredi le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Oms, lors d’une conférence de presse virtuelle consacrée au coronavirus depuis Genève.



S’agissant des variants, l’Alpha (britannique) a été signalé dans 195 pays, le Beta (sud-africain) dans 145 pays, le Gamma (brésilien) dans 99 pays tandis que le variant Delta est recensé dans 191 pays des six régions de l’Oms. Selon l’agence sanitaire, la situation épidémiologique mondiale actuelle est caractérisée par une prédominance du variant Delta, avec une prévalence décroissante des autres variants. Toutefois, l’Oms avertit que l’accès inéquitable aux vaccins augmente « le risque d’émergence de nouveaux variants encore plus menaçants ».



Au total, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.863.818 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Selon un décompte établi jeudi par l’Oms, 238,5 millions de cas de coronavirus ont été confirmés depuis le début de la pandémie.



A la date du 10 octobre 2021, un total de 6.364.021.792 doses de vaccin a été administré dans le monde dont la majorité dans les pays riches. D’après l’Oms, 56 pays ont été exclus du marché mondial des vaccins n’ont pas été en mesure d’atteindre l’objectif de vacciner 10% de leur population d’ici la fin du mois de septembre - et la plupart d’entre eux se trouvent en Afrique. Un nombre encore plus important de pays risque de ne pas atteindre l’objectif de 40% d’ici la fin de l’année. Trois pays n’ont pas encore commencé à vacciner : le Burundi, l’Érythrée et la Corée du Nord.