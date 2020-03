COVID19 – le Colonel Kébé juge "inopportunes et improductives" les audiences de Macky Sall

Le colonel Abdourahim Kébé, à la retraite, a jugé « inopportunes et improductives », les audiences du président Macky Sall au Palais. Pour l’ex-responsable de Rewmi, l’heure n’est pas à la politique politicienne et aux palabres oiseuses, mais plutôt à l’action.



Au lieu de passer des journées à recevoir des personnalités, indique-t-il, le chef de l’Etat doit plutôt réunir chaque jour son état-major de crise et rendre compte directement et au quotidien à son peuple de l’état d’évolution de l’épidémie et du niveau d’exécution des mesures annoncées.



Selon L’As qui donne la nouvelle, l’officier de réserve demande au Président Macky Sall de penser aux Sénégalais de la diaspora et à ceux qui restent coincés à l’extérieur, devenus des apatrides, parce que victimes d’ostracisme de la part du Gouvernement.