Cambriolage à la Cité Djily Mbaye : le vigile de l’ex-femme de Madiambal Diagne écroué

L’affaire du cambriolage survenu au domicile de l’ex-épouse de Madiambal Diagne, à la Cité Djily Mbaye, a connu un avancement. Le vigile de la maison, S. Camara, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour « vol en réunion commis la nuit avec escalade et effraction ».Selon des informations de Libération, l’enquête des gendarmes a rapidement mis en lumière l’implication du suspect, familier des lieux. Ce dernier aurait simulé son absence avant de se retrancher dans un bâtiment voisin, attendant le moment opportun. Profitant de l’absence de la propriétaire, il se serait introduit dans la maison et aurait dérobé un butin composé de bijoux, de montres et de parfums de luxe.Les enquêteurs ont établi sa culpabilité grâce à des éléments techniques. Le bornage de son téléphone a confirmé sa présence à plusieurs reprises sur les lieux du cambriolage, ainsi qu’aux Parcelles Assainies, où le butin aurait été dissimulé. Malgré ces preuves accablantes, S. Camara continue de nier les faits, précise la même source.