Cambriolage au musée du Louvre: deux hommes placés en garde à vue

Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au vol spectaculaire de bijoux au musée du Louvre le 19 octobre à Paris ont été interpellés samedi soir et placés en garde à vue, a déclaré le parquet de Paris, confirmant une information rapportée par des sources proches du dossier.
L'un des suspects a été arrêté à l'aéroport Charles-de-Gaulle près de Paris, alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'étranger, selon le quotidien Le Parisien et l'hebdomadaire Paris-Match. Le second a été arrêté peu après en région parisienne, d'après Le Parisien.
Autres articles
-
Ukraine: trois morts à Kiev dans une attaque de drones russes, annonce le maire
-
Turquie: le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) annonce le retrait de toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak (communiqué)
-
Économie verte : 200 entreprises accompagnées par le projet PROVIVES
-
Folie meurtrière à Boké : un marabout découpe une vieille femme en morceaux
-
Grave accident à la Rocade Fann Bel Air : un chauffeur d’autocar déféré après un délit de fuite