Cambriolage au musée du Louvre: deux hommes placés en garde à vue

L'un des suspects a été arrêté à l'aéroport Charles-de-Gaulle près de Paris, alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'étranger, selon le quotidien Le Parisien et l'hebdomadaire Paris-Match. Le second a été arrêté peu après en région parisienne, d'après Le Parisien.

Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au vol spectaculaire de bijoux au musée du Louvre le 19 octobre à Paris ont été interpellés samedi soir et placés en garde à vue, a déclaré le parquet de Paris, confirmant une information rapportée par des sources proches du dossier.