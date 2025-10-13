Cambriolage au palais de justice de Diourbel : un ordinateur et un fluxbox dérobés

Le palais de justice de Diourbel a été victime d’un cambriolage le week-end dernier. Selon une source sécuritaire contactée par l’APS, des individus non encore identifiés se sont introduits dans les locaux du tribunal de grande instance avant d’emporter du matériel informatique. Les cambrioleurs ont visé le bureau de l’administrateur des greffes, d’où ils ont dérobé un ordinateur et un fluxbox.



L’effraction a été constatée à la reprise du service ce lundi matin. La police a immédiatement été saisie et a procédé aux premiers constats sur les lieux. Des éléments de la police scientifique se sont rendus sur place pour relever d’éventuelles empreintes et indices permettant d’identifier les auteurs.



Une enquête a été ouverte.