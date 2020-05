Cambriolage d'une pharmacie à Ziguinchor : le vigile placé en garde à vue

Une pharmacie située au quartier Kandé, non loin du stade Aline Sitéo Diatta, à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, a reçu, en plein couvre-feu, la visite d’une bande de cambrioleurs, dans la nuit de samedi à dimanche.



Les malfaiteurs ont emporté des médicaments antalgiques utilisés dans le traitement du coronavirus, rapporte le journal L’AS. Il s’agit de Paracétamol, Vitamine A, Doliprane, ect.



« Ils n’ont emporté que des médicaments dits efficaces dans le traitement des symptômes de coronavirus, c’est cela qui nous inquiète surtout », a expliqué Dr Diédhiou. Avant d’ajouter : « on ne connait pas réellement les véritables motivations de ces personnes qui n’ont pris que des médicaments antalgiques. Peut-être que c’est pour les revendre quelque part dans le pays ».



Aux dernières nouvelles, renseigne le journal, le vigile de la pharmacie a été arrêté et placé à garde à vue. Ces versions contradictoires ont fait de lui le suspect numéro 1. Il sera déféré au parquet ce lundi pour "associations de malfaiteurs, vol avec effraction, ect…".