Cambriolage : le caïd de la banlieue Manel Mb tombe avec son arsenal à Diamaguene Sicap Mbao

Les services de police du commissariat de Diamaguène Sicap, (banlieue Dakaroise), dirigés par le commissaire Cheikh Tidiane Diallo, ont mené une opération fructueuse aboutissant à l'arrestation de Manel Mb., un individu activement recherché et impliqué dans une série de « cambriolages et de vols avec violence ».



Présenté comme un cambrioleur opérant en bande organisée, Manel Mb était dans le collimateur des enquêteurs pour son implication dans plusieurs effractions commises entre Thiaroye Azur et Fass Mbao. L'une des particularités qui a mis l'individu dans la ligne de mire des agents était son style vestimentaire récurrent. Selon « Les Echos », il était régulièrement aperçu sur les lieux des crimes portant un pantalon de type kaki et un tee-shirt noir.



Lundi dernier, une alerte signalant sa présence dans les rues de Thiaroye Azur a permis au commissaire Diallo de déployer sa brigade de recherches. Les éléments ont localisé la planque potentielle du fugitif et mis en place un dispositif de surveillance discret. C'est ce signalement vestimentaire précis qui a permis l'identification du suspect. Un individu correspondant à la description a été vu sortant de sa cachette, tentant de s'éclipser rapidement par une ruelle. Le commando en embuscade est immédiatement intervenu pour l'intercepter.



Malgré ses dénégations initiales, Manel Mb a été menotté et ramené à son domicile pour une perquisition. La fouille de sa chambre a permis aux policiers de mettre la main sur un véritable arsenal de cambriolage dissimulé dans un sac. L'équipement saisi comprend, une paire de cisailles, un arrache-clou, un couteau de type poignard, une cagoule noire et des lunettes neuves.



Les enquêteurs ont également retrouvé le pantalon kaki et le tee-shirt noir correspondant aux descriptions faites lors des différents cambriolages.



Acculé par la découverte de cet arsenal, Manel Mb a finalement avoué son appartenance à un gang et a reconnu avoir participé aux cambriolages. Il a également revendiqué son implication dans d'autres cas de vols avec violence commis à Diourbel.



Au terme de sa garde à vue, Manel Mb a été déféré avant-hier devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Il fait face à des chefs d'accusation d' « association de malfaiteurs, cambriolages et vols multiples avec violence commis en réunion avec usage d'armes blanches ».



L'ensemble de l'arsenal saisi a été placé sous scellés comme pièces à conviction.