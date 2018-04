Cameroun: 12 ans de prison pour le directeur adjoint d'un lycée anglophone

En octobre 2016, Terence Penn Khan se fait l'écho, dans son lycée de Bambali, de l'appel au boycott lancé par un consortium de la société civile, des enseignants, des avocats... Les leaders de ce consortium sont arrêtés en janvier 2017. Pour Yaoundé, c'est clair, le vice-proviseur est un des meneurs du mouvement côté enseignants.



Maitre Agbor Balla Nkongho, un de ses avocats, qui a d'ailleurs fait lui-même huit mois de prison à cette époque pour les mêmes raisons politiques, est catégorique : son client n'est ni un séparatiste, ni un terroriste. D'ailleurs le consortium ne revendiquait pas une indépendance de la région anglophone mais prônait un fédéralisme, plus de justice, d'égalité et du travail. « C'est quelqu'un que je connais très bien, qui n'est pas dans le mouvement sécessionniste, qui n'a rien d'un terroriste, il n'y a rien contre Penn. »



Terence Penn Khan demandait trois choses pour les anglophones : la justice, l'égalité et du travail.