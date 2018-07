Cameroun: Au moins 7 morts dont 1 gendarme dans les affrontements entre armée et sécessionnistes

Au moins sept (7) personnes ont été tuées cette fin de semaine dans les affrontements entre séparatistes et sécessionnistes, apprend KOACI de sources sécuritaire et communautaire concordantes.



Parmi les morts, un jeune gendarme chauffeur de la patrouille opérationnelle. Six corps sans vie des séparatistes armés ont été retrouvés dans la forêt par des gendarmes venus en renfort.



Les renseignements militaires et le responsable division communication du ministère de la défense confirment l’information.



D’après le chef de la division de la Communication, la patrouille mixte des gendarmes d’Andek, des éléments du BTAP de Koutaba (Unité d’élite de l’armée camerounaise), à bord d’un Pick-up, est tombée dans une embuscade tendue par les sécessionnistes, au lieu dit, Tuguy non loin de Mbengwi dans le département de la Momo, région du Nord-ouest.



Cinq gendarmes ont été blessés dans les échanges de tirs.



Le bilan matériel fait état du Pick Up de la gendarmerie brûlé de 2 armes emportées dont un AK47.



Depuis octobre 2016, les régions du Nord Ouest et du Sud-ouest sont secouées par des revendications sociopolitiques qui ont débouché sur des affrontements entre forces de défense et de sécurité et combattants de l’Etat imaginaire d’ambazonie.



Au 11 juin 2018, les statistiques répertorient 123 attaques attribuées aux sécessionnistes qui ont fait au moins 84 morts dans les rangs des forces loyalistes dont 32 militaires, 42 gendarmes, 7 policiers, 2 gardiens de prison et 1 éco garde.



Le nombre de sécessionnistes tués, n’est pas évalué.



Le gouvernement vient de lancer un plan d’assistance humanitaire d’Urgence estimé à 12,7 milliards FCFA, pour venir en aide aux 74 994 personnes déplacées internes soit 66 262 dans le Sud-ouest et 8 732 dans le Nord-ouest.