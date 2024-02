Cameroun : Samuel Eto’o annonce le départ de Rigobert Song

C’était une rumeur qui circulait depuis l’élimination du Cameroun contre le Nigéria en 8e de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations et l’officialisation semble imminente. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de France 24, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o a annoncé ce mercredi 28 février le départ du sélectionneur, Rigobert Song.



Cette CAN 2023 semble avoir eu des répercussions drastiques dans le football africain puisque neuf sélectionneurs ont quitté leur poste depuis la fin de la compétition.



« Il a beaucoup apporté à cette équipe mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Rigobert Song qui fut mon capitaine dans l’équipe nationale », a expliqué l’ancien attaquant de l’Inter Milan et du FC Barcelone. Le contrat de Rigobert Song s’écoulait jusqu’à la fin de la CAN.