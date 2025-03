Cameroun : Samuel Eto’o rend hommage aux soldats tombés dans l’Extrême-Nord

Dans un message poignant publié sur les réseaux sociaux, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a exprimé ses condoléances aux familles des soldats tombés dans l’Extrême-Nord à la suite d’une attaque de Boko Haram.



« Notre pays en deuil… 11 de nos braves et courageux soldats ont perdu la vie à Wulgo dans l’Extrême Nord ; contre Boko Haram. Ces 11 patriotes tombés sur le champ de combat, défendaient notre liberté et notre intégrité », a écrit Samuel Eto’o sur Facebook.



« J’adresse mes sincères condoléances et ma solidarité à toutes les familles endeuillées. J’invite tous les jeunes camerounais à prendre la mesure du sacrifice de ces 11 soldats auxquels nous devons tous rendre un hommage vibrant », a ajouté l’ancien joueur du FC Barcelone.



Pour rappel, lattaque de la secte islamiste Boko Haram a eu lieu, dans la nuit du lundi à mardi, dans la localité de Woglo, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Le bilan de l’attaque est extrêmement lourd. Au moins dix soldats camerounais ont été tués au cours de l’attaques. Par ailleurs 20 autres soldats blessés ont été dénombrés.