Cameroun - Sauvé d’un grave accident, Eto’o fait un message à ses fans

Samuel Eto’o Fils a tenu à souligner dans son message : « Je tiens à vous rassurer, je me porte très bien. Grâces soient rendues au Seigneur, pour nous avoir sorti de là miraculeusement sans dommages corporels.»



L’ancien attaquant camerounais et vainqueur de trois Ligue des champions est revenu sur le motif de son voyage et les circonstances de l’accident. «Cette union sacrée manifestée par le mariage traditionnel de mon petit frère bien-aimé Oliver Kadji et sa charmante fiancée - auxquels je dis merci et souhaite de connaître tout le bonheur possible- était l’occasion pour moi de redécouvrir avec beaucoup d’émotions et de plaisir, la somptueuse région de l’Ouest de mon pays le Cameroun, où j’ai passé des moments inoubliables ! Sur le chemin du retour, j’ai connu un malheureux accident de voiture, qui a failli me faire oublier mes pas de danse de la veille. Mais je tiens à vous rassurer, je me porte très bien», a expliqué l’icône du football africain.



Dans la foulée, il a tenu à magnifier le TOUT PUISSANT : «Grâces soient rendues au Seigneur, pour nous avoir sorti de là miraculeusement sans dommages corporels». Avant de souhaite à tout le monde «de passer un excellent début de semaine dans la paix et merci pour vos multiples messages de réconfort ! »