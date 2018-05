Cameroun: à 5 mois de la présidentielle, l’instance chargée des élections change de tête

Au Cameroun, l’élection présidentielle doit avoir lieu au mois d’octobre prochain. Et c’est dans ce contexte que le directeur de l'instance chargée des scrutins, Elecam, vient de changer. Le précédent a été limogé pour « faute lourde » et pour une « gestion opaque et calamiteuse des ressources de la structure ». C’est la première fois qu'un directeur général d'Elecam est désavoué par sa propre institution.