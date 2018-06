Cameroun anglophone: le tout sécuritaire ne suffit plus

Sur le plan intérieur, l'urgence d'une assistance est réelle : 160 000 personnes ont dû fuir leur logement et 34 000 se sont réfugiées au Nigeria. Une hémorragie plus importante est à craindre si le conflit s'enlise. Le tout sécuritaire ne suffit plus. Enfin, les Camerounais votent dans 4 mois. Les séparatistes se verraient bien troubler la présidentielle.



L'annonce de ce plan d'assistance permet à Paul Biya de dire aux populations anglophones qu'elles ne sont pas délaissées. C'est couper l'herbe sous le pied au discours séparatiste.



Sur un plan extérieur, on se souvient de cet épisode très rare en diplomatie. Fin mai, en sortant du palais d'Etoudi après un entretien avec le président camerounais, l'ambassadeur des Etats-Unis a dénoncé des « assassinats ciblés » commis par l'armée et révélait qu'il avait suggéré au président Biya de songer à son héritage. En clair, d'entrer dans l'Histoire en ne se présentant pas à la présidentielle.



Washington, Paris... Paul Biya, qui devrait briguer un nouveau mandat en octobre, se devait d'afficher une politique de la main tendue, dans l'urgence.