Cameroun: après l'éboulement à Bafoussam, le difficile relogement des rescapés

Une semaine après l'éboulement de terrain de Bafoussam, le bilan des victimes est inchangé et les fouilles désormais interrompu. Il est donc maintenu à 43 morts et 11 blessés. Mais les autorités font face à d'autres défis, recaser les riverains et les rescapés entre autres.