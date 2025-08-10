Le Kenya a éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique

La maladie se transmet à l'homme par les piqûres de mouches tsé-tsé qui ont contracté le parasite Trypanosoma brucei à partir d'humains ou d'animaux infectés. Le parasite peut traverser la barrière hémato-encéphalique et atteindre le système nerveux central. C'est généralement à ce moment-là que les symptômes apparaissent : changements de comportement, confusion, troubles sensoriels et mauvaise coordination. Les troubles du cycle du sommeil, qui donnent son nom à la maladie, sont une caractéristique importante.



« Je félicite le gouvernement et le peuple kényans pour cette avancée historique, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué. Le Kenya rejoint le nombre croissant de pays ayant éradiqué la THA. Il s'agit d'une nouvelle étape vers l'éradication des maladies tropicales négligées en Afrique. »



Outre le Kenya, les autres pays ayant éliminé la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, le Rwanda, le Tchad et le Togo.



C’est une excellente nouvelle pour la lutte contre cette maladie parasitaire, mais il ne faut pas relâcher la vigilance nous dit le Docteur Augustin Kadima Ebeja. Ce responsable maladie du sommeil au bureau régional africain de l’OMS, basé à Brazzaville, alerte qu'« on a vu une situation pareille dans les années 1960, où la maladie était presque à zéro, et cela a remonté ».

