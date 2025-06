Cameroun: démission de Issa Tchiroma Bakary, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle

C'est une démission qui n'a que peu surpris. Tant depuis plusieurs jours, il flottait comme un air de rupture entre Issa Tchiroma et le président Paul Biya. En séjour chez lui à Garoua, il y a deux semaines, l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement s'était fendu d'une critique acerbe et sans concession des 43 ans de pouvoir de Paul Biya, devant une foule de sympathisants venus à sa rencontre. Il dénonçait alors un compagnonnage avec le pouvoir qui n'avait porté aucun fruit pour la région et sa population.



Pour ces raisons, Issa Tchiroma avait déclaré ne plus pouvoir appeler à voter pour celui qui, d'après lui, était « responsable des malheurs » des populations du Nord. Ce mardi matin, en prolongement de cette sortie, il a remis sa lettre de démission au Premier ministre chef du gouvernement, après une audience avec ce dernier qui a duré plus d'une heure.



D'après nos sources, la correspondance a aussi été envoyée à la présidence de la République, à l'attention de Paul Biya. Avec ce départ du gouvernement, le président Paul Biya perd un précieux allié dans cette partie septentrionale du Cameroun réputée être le plus grand vivier électoral du pays, et ce, à quatre mois de l'élection présidentielle.



Pour Issa Tchiroma la prochaine échéance selon ses conseillers devrait être sa propre investiture comme candidat à cette élection présidentielle. Une réunion du comité central de son parti, le FSNC, est annoncée à cet effet pour vendredi prochain à Garoua.