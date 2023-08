Cameroun: enquête en cours après la mort brutale du chef de chancellerie au consulat de France de Douala

L’ambassade de France au Cameroun a fait apparaitre un court message sur son site internet, déclarant « avoir appris avec une profonde émotion » cette « disparition brutale ». Elle indique qu’une enquête est en cours, afin de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances de cet évènement, qualifié de « tragique ».



Selon une source des renseignements camerounais, l'enquête ouverte après le décès de Christian Hué est conduite conjointement par les policiers camerounais et leurs homologues français, en service à l'ambassade de France.



La même source indique que les premières constatations dans la résidence où le corps a été découvert suspendu à une corde, laissent penser à un suicide mais les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse.



Les enquêteurs se penchent notamment sur celle suggérant que Christian Hué faisait l'objet de chantage, depuis plusieurs semaines. En jeu, la délivrance de plusieurs centaines de visas d'entrée en France...



Selon nos informations, un premier suspect a été interpellé et placé en détention au secrétariat d'État à la Défense (SED).



Cette affaire alimente de nombreuses spéculations à Douala. Ce lundi, les demandeurs de visas d'entrée en France ont trouvé porte close au consulat de France. Il leur a été indiqué par les policiers en faction que le service était suspendu jusqu'à nouvel ordre.