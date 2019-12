Cameroun: le statut spécial des régions anglophones examiné par les députés

Le projet de loi reconnait le principe « d'un statut spécial » pour ces deux régions. Et leur garantit « le respect du système éducatif anglophone, et la prise en compte des spécificités du système judiciaire anglo-saxon ». La définition de ces « spécificités » est en revanche renvoyée à plus tard.« Des textes particuliers » devront en préciser le contenu.