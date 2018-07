Cameroun : plus de 20 partis quittent l'opposition pour soutenir la candidature de Paul Biya

Dans la matinée du 20 juillet, une vingtaine de formations politiques a tenu une conférence de presse dans la capitale politique (Yaoundé). Ces partis ont appelé leurs militants à voter pour le président Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle.

Sur 28 partis d’oppositions inscrit pour la présidentielle du 07 octobre, 20 s’allient et soutiennent désormais la candidature du président sortant.



Face aux journalistes, parole de soutien total et surtout doléances étaient au menu. Leur prise de décision dans ce sens s’est faite lorsque le parti de l’opposition (MRC) a refusé catégoriquement de se joindre aux autres pour une coalition. L’égo des uns, le mépris des autres a aussi favorisé cette mésentente. Sans oublier le manque d’organisation et même de crédibilité en matière de projet politique.

Après réflexion, ils ont conclu que l’opposition ne peut gagner en rang dispersés et que Paul Biya possède donc des qualités indispensables pour maintenir la paix dans le pays et leur soutien se fera jusqu’à sa nouvelle réélection.

Cette coalition divise déjà les Camerounais. Car pour certains, ce collectif met à rude épreuve la vraie opposition ainsi que le peuple qui souffre au quotidien. Ils ne pensent donc qu’à leurs intérêts personnels. Pour certains, il est clair que le président de la République remportera une fois de plus cette élection. Pour d’autres, Paul Biya incarne sagesse, responsabilité, et prise de décision du haut de ses 80 ans passés. Il est donc apte à briguer un septième mandat.