Cameroun: un an après l’attaque de l’école de Kumba, «un procès non équitable»

Au Cameroun, il y a quasiment un an jour pour jour, le 24 octobre 2020, sept enfants étaient tués et au moins treize autres blessés dans l’attaque d’une école, à Kumba, dans le sud-ouest du pays. Un procès a eu lieu entre décembre et septembre dernier. Douze personnes ont été jugées par le tribunal militaire de Buea. Human Rights Watch parle d’un « simulacre de procès ».



Parmi les douze accusés, figurent le propriétaire de l’école, son directeur et cinq enseignants. Quatre d’entre eux ont été condamnés à mort, reconnus notamment coupables de terrorisme, hostilité à la patrie, sécession, insurrection et meurtre. Quatre autres ont écopé de cinq mois de prison. Les quatre derniers accusés ont, eux, été acquittés.



L’organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme, Human Rights Watch, (HRW) dénonce le recours à une juridiction militaire pour juger des civils et parle d’un « simulacre de procès ».



« Ce procès a été entaché de graves irrégularités de fond et de vices de procédure qui ont compromis les droits à une défense adéquate et qui ont porté atteinte à l’indépendance des procédures elles-mêmes. Les avocats de la défense, avec qui nous nous sommes entretenus, nous ont décrit ces multiples irrégularités, entre autres le fait qu’ils n’ont pas pu contre-interroger les témoins, c’est-à-dire que l’accusation a présenté tous ses éléments de preuves seulement dans des déclarations écrites et sans convoquer les témoins qui auraient pu être interrogés par la défense sur la teneur de leurs déclarations. Ceci pose problème car prononcer une condamnation et en plus une condamnation à la peine capitale, uniquement ou principalement sur la base de témoignages non vérifiés des témoins absents, viole carrément les normes d’un procès équitable », a précisé Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur l’Afrique centrale au sein de l’ONG.