Cameroun: une attaque jihadiste endeuille le village de Zeleved, dans l'Extrême-Nord

Le mode opératoire des commandos jihadistes a changé. Cette fois, le village de Zeleved a d'abord fait l'objet de tirs de diversion d'un groupe armé caché face au camp militaire, selon les autorités locales. Deux femmes équipées de ceintures explosives avaient préalablement été infiltrées dans le village. Leur mission était de se mêler aux civils fuyant l'accrochage et de se faire exploser au milieu de la foule.



Samedi soir, l'une d'elle a ainsi tué cinq personnes, dont un chef de village et son épouse. L'autre a été blessée et n'est pas parvenue à faire exploser sa charge. Capturée, elle est actuellement en détention.



Selon une source locale indépendante, ce secteur fait régulièrement l'objet d'attaques du groupe d'Aboubakar Shekau, replié de l'autre côté de la frontière, côté nigérian. Des assassinats isolés, des jets de grenade, des attaques de postes militaires ou des actes de banditisme meurtriers... L'intention, dit cette source, est non seulement le pillage de vivres et d'équipements, mais aussi la volonté de frapper les esprits.