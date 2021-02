Campagne de commercialisation de l’Anacarde: plus de 22 milliards récoltés en 2020

L’édition 2020 de la campagne de commercialisation de l’anacarde a porté ses fruits malgré la pandémie de Covid-19. Les exploitants d’anacarde dans la région naturelle de Casamance, dans le sud du Sénégal, ont pu vendre plus de 38. 867 tonnes cette année, d’une valeur financière estimée à plus de 22 milliards de francs CFA.



Un Comité régional de développement (Crd) a été organisé vendredi par le gouverneur de la région de Ziguinchor pour faire l’évaluation de la campagne. À l’occasion, l’adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives s’est félicité de la campagne qu’il estime être une grande réussite malgré la pandémie du coronavirus.



« À cause de la pandémie, les acteurs avaient peur de bénéficier des financements pour la campagne. Il faut saluer l’accompagnement de la Der et des structures financières de la région de Ziguinchor qui ont mis à la disposition des acteurs 3 milliards F cfa pour leur permettre de réussir cette campagne en temps de crise sanitaire. C’est la Der qui s’est portée garante de ces prêts. Grâce à ces financements, les acteurs ont exporté plus de 38.867 tonnes d’anacarde. La valeur financière est estimée à plus de 22 milliards F Cfa », à informé l’adjoint au gouverneur Babacar Niang.



Cependant, il a souligné que l’État du Sénégal compte organiser la filière de l’anacarde en Casamance pour la transformation de ce produit très prisé. C’est ainsi que l’État a lancé le processus avec ses partenaires locaux pour accompagner les acteurs surtout avec la mise en œuvre de l’agropole Sud, un système adéquat performant pour faire de la région de Ziguinchor avec le développement du port un hub sous-régional pouvant exporter tous les produits existant en Casamance et qui pourrissent au grand dam de l’économie nationale, a-t-il conclu.