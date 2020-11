Campagne de commercialisation de l’arachide : les prix fixés d’ici fin novembre

La campagne de commercialisation de l’arachide pour l’année 2020 va démarrer d’ici la fin de ce mois de novembre. La révélation a été faite par le porte-parole du comité de suivi, Aliou Dia, à l’émission Rfm dont il a été l’invité ce mardi. Il a, de même, annoncé que le prix aux producteurs sera supérieur à celui précédant qui était de 210 Francs.



« Compte tenu des emblavures et la bonne production que nous attendons, je suis sûr qu’on dépassera le million de tonne et c’est important. Cela sera confirmé certainement par la Dapsa (Direction de l'Analyse et de Prévision des Statistiques Agricoles) », a déclaré Aliou Dia, d’entrée, estimant que la campagne sera démarrée avant la fin de ce mois de novembre 2020.



Poursuivant, il a informé que : « S’agissant du prix, le CNIA (Comité national interprofessionnel de l'arachide) s’est déjà réuni pour évaluer la campagne de l’année dernière et se réunira dans la semaine afin de pouvoir indiquer un prix planché. Et ce prix, certainement, dépassera celui de l’année dernière qui était de 210 F Cfa ».



M. Dia de souligner qu’il ne connait pas le chiffre exact, mais il est convaincu que ce prix dépassera les 210 F Cfa. « De part et d’autres, certains réclament 225, d’autres de 250 et d’autres de 300 F Cfa. Mais certainement, les 210 F Cfa seront dépassés », a-t-il espéré.



Il a tenu à rassurer aux producteurs que l’Etat fera un effort et « demandera aux huiliers et aux banquiers de pouvoir suivre ses efforts afin que les paysans ne regrettent d’avoir fait une bonne production ».