Campagne de sensibilisation et distribution de masques: plus de 2000 maisons ciblées

Le ministre chargé de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a démarré jeudi, une campagne de sensibilisation et de distribution de masques dans les Sicap-Liberté (Dakar). Plus de 2000 maisons ont été ciblées. Ceci dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



« Nous mettrons à la disposition de chaque maison un lot de 3 masques. Nous comptons à peu près 780 maisons au niveau de Liberté 1, autant au niveau de Liberté 2 et environ 1000 à Liberté 3. Nous devrions avoir plus de 2 000 maisons qui seront dotées de 3 masques », a déclaré Mme Thiam.



Selon le ministre, il ne s’agit pas seulement de distribuer des masques, mais il sera aussi question de sensibiliser les populations sur comment porter ces masques.



« Au-delà de l’acquisition du masque, c’est de le porter. Souvent, on voit les populations porter les masques sous le menton ect. Nous faisons de la sensibilisation également pour qu’au-delà du fait de détenir un masque de le porter et de bien le porter, qu’il soit bien ajusté au niveau du visage en couvrant du nez au menton », a-t-elle ajouté.