Campagne électorale : le Secrétariat exécutif national de l'Apr appelle à la reprise du travail

Le Secrétariat Exécutif National ( Sen) de l'Alliance pour la république (Apr) reprend service. En réunion hier mercredi, après leur rencontre avec le Président Macky Sall, il exhorte les responsables, militants et sympathisants de reprendre le travail politique et électoral, "pour une victoire éclatante de Amadou Ba au soir du 24 mars 2024".



"Après une analyse approfondie du contexte politique marqué, notamment par le démarrage de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 mars 2024, se réjouit de la parfaite convergence de vues de l'ensemble de ses membres sur les enjeux et défis de l'heure", peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le Sen ajoute : "Constatant que le 3 juillet 2023, le Président du Parti avait souverainement décidé de renoncer à présenter sa candidature pour un nouveau mandat".



Il rappelle "qu'après un processus ouvert et un mandat du SEN donné au

Président Macky Sall, dont le choix entériné par la suite par BBY. s'est porté sur le Premier ministre Amadou Ba, comme candidat de la Coalition BBY".



"Ce choix, estime le Sen, accepté par la majorité des responsables de l'Alliance Pour la République n'en demeurait pas moins contesté par une frange importante de la Direction et de nombreux militants du parti".



"Considérant que le 21 décembre 2023, le Congrès du Parti s'est réuni pour entériner ce choix par l'adoption d'une résolution générale d'investiture du candidat Amadou BA comme candidat de l'Alliance Pour la République", informe la note.



Qui ajoute : "Considérant les contestations, soupçons, accusations et irrégularités soulevés au cours du processus de vérification et de validation des candidatures à l'élection présidentielle.



"Appréciant les différentes décisions du Conseil Constitutionnel dans la période pré-électorale, le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance Pour la République, soucieux de l'impératif de stabilité du pays et de la nécessité de poursuivre l'œuvre du Président Macky Sall au grand bénéfice de nos compatriotes".



Il réitère son engagement sans faille derrière le Président du Parti et le félicite pour son leadership, son sens du dépassement et des valeurs dont la loyauté constitue la pierre angulaire".



Il salue "la loyauté des hommes et des femmes, responsables et militants de l'Alliance Pour la République, qui en cohérence avec leur engagement sont toujours restés à l'écoute de leur leader, le Président Macky Sall pour mieux porter les orientations et positions du parti".



Eu égard à toutes ces considérations, le Sen exhorte "les responsables, militants et sympathisants de reprendre le travail politique et électoral, dans un élan unitaire et solidaire autour du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar et de la Grande Majorité présidentielle, Amadou BA, pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024".



Enfin, le Secrétariat Exécutif National conclut en saluant "avec fierté et s'honore des mesures d'apaisement, de réconciliation et de pardon prises par le Président Macky Sall pour renforcer la paix, la concorde, le vivre ensemble de notre nation et la stabilité de notre pays".