Campagne électorale : "les maires de Louga prêtent à porter Amadou Ba à la tête du pays le 24 mars comme le veut Macky Sall

Le département de louga fait de l'ombre à Mbacké. Les leaders et responsables de ladite localité ont mis la barre très haute ce mercredi. Mberry Sylla,Aminata Mbengue Ndiaye, Mamour Diallo, Diarra Gueye entre autres responsables ont réitéré leur soutien à Amadou Ba par une mobilisation remarquable. De leurs côtés les 16 maires du département de louga et la jeunesse n'étaient pas resté. Selon le maire Samba Kanté s'exprimant au non de tous ses collègues ils "s'engagent à offrir la victoire au 5eme président Amadou Ba dès le premier tour au soir du 24 mars comme le veut macky sall" Il est aussi revenu sur les réalisations de macky à louga. "Nous les maires sommes déterminer à exaucer les souhaits de Macky sall. après ce meeting nous allons nous allons tenir une rencontre pour mettre en place un plan pour le reste de la campagne car la victoire s'acquiert dans les communes", à indiqué le maire Samba Kanté.

Cecile Sabina Basséne

