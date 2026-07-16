Télécoms : Helios Towers annonce un investissement de 150 millions de dollars au Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience le directeur général du groupe Helios Towers, Tom Greenwood. L'information a été communiquée officiellement par la présidence de la République. Le groupe reçu est « spécialisé dans la gestion d'infrastructures de télécommunications au service des opérateurs mobiles ». Cette structure se classe d'ailleurs « parmi les leaders mondiaux des tours de télécommunications ».
Durant cette rencontre, Tom Greenwood a partagé ses ambitions pour le pays. Le dirigeant a exprimé « la volonté de son groupe de renforcer son ancrage au Sénégal ». Pour ce faire, le groupe prévoit « un investissement de 150 millions de dollars ». Cette enveloppe financière est spécifiquement « destiné à étendre la couverture du réseau ». Les fonds serviront également à « ouvrir de nouvelles opportunités de croissance numérique ».
Cet engagement majeur s'aligne avec la politique de l'État sénégalais. Il vient conforter « l'ambition du Sénégal de faire du numérique un levier de transformation économique ». Ce projet vise à renforcer l'inclusion « au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire ».
Durant cette rencontre, Tom Greenwood a partagé ses ambitions pour le pays. Le dirigeant a exprimé « la volonté de son groupe de renforcer son ancrage au Sénégal ». Pour ce faire, le groupe prévoit « un investissement de 150 millions de dollars ». Cette enveloppe financière est spécifiquement « destiné à étendre la couverture du réseau ». Les fonds serviront également à « ouvrir de nouvelles opportunités de croissance numérique ».
Cet engagement majeur s'aligne avec la politique de l'État sénégalais. Il vient conforter « l'ambition du Sénégal de faire du numérique un levier de transformation économique ». Ce projet vise à renforcer l'inclusion « au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire ».
Autres articles
-
LFR 2026 : l'Assemblée nationale apporte des éclairages sur le dépôt du projet de loi
-
Le PIT condamne la montée des discours xénophobes et appelle à préserver la « Teranga » sénégalaise
-
Extension du BRT : le ministre Abdoul Ahad Ndiaye rassuré par l'avancement des infrastructures
-
Oumar Sow : « Macky Sall est libre de venir au Sénégal et le régime actuel doit dire la vérité sur la loi d'amnistie »
-
Sénégal : l’Etat lance un appel à candidatures pour le recrutement du directeur général de l’ARTP