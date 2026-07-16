Émigration clandestine : 89 migrants interceptés à Saint-Louis et remis à la police

La base navale Nord a remis, ce jeudi 16 juillet 2026 vers 8 h, « 89 candidats à l'émigration irrégulière à la Division nationale de lutte contre la traite des personnes (DNLT) de Saint-Louis », après les avoir interceptés en mer. Parmi les passagers de cette embarcation de fortune figuraient « 77 Sénégalais, dont une fille », ainsi que « sept Gambiens, dont deux filles », « un Guinéen et sa compatriote », « un Nigérian et une Nigériane » et « un Malien ».



Selon des sources concordantes, le voyage a débuté à Bétenty « dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2026 », avec près de 95 personnes à bord. Cependant, « l'embarcation a été déroutée en raison de la panne des deux moteurs hors-bord ». Les candidats au voyage ont également rapporté que « les capitaines ainsi que le matériel de navigation avaient été transférés sur de petites pirogues », abandonnant le navire qui a fini par échouer « sur la plage de l'Hydrobase à Saint-Louis ». « Une enquête a été ouverte » afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative et d'identifier les organisateurs du réseau.