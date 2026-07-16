Visite à Ndiassane : le ministre de l’Intérieur sollicite des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal

Dans le cadre de sa série de visites aux familles religieuses du Sénégal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est rendu, le mercredi 15 juillet 2026, à Ndiassane, selon une note de son département.



Le ministre a été reçu par Serigne Mouhamed Kounta et Cheikhal Khalifa Kounta, respectivement frère et porte-parole du Khalife.



Au cours de cette visite, marquée par une atmosphère de cordialité, Mouhamadou Makhtar Cissé a réaffirmé son attachement aux valeurs religieuses ainsi qu'aux relations historiques entre l'État et les familles religieuses.



Il a également sollicité les prières du Khalife et de la communauté kountiyou pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal.