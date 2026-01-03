Campus de Thiès : le SAES décrète «une grève illimité, avec effet immédiat, jusqu’au payement des salaires»

La coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) du campus de Thiès «décrète une grève illimitée, avec effet immédiat, jusqu'au paiement effectif des salaires», dans un communiqué.
Selon le SAES, cette situation est due «au retard persistant dans le paiement des salaires des personnels des campus de l'Université Iba Der Thiam, de l'Ecole Polytcehnique de Thiès et de l'Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture, dans un contexte de fortes contraintes sociales liées à la fin d'année».
Pour les syndicalistes, les personnels du campus «demeurent exposés à une situation de précarité inacceptable», malgré «les engagements répétés des autorités à sécuriser le paiement de douze mois de salaires dans les universités publiques et à garantir la sincérité budgétaire».
Selon le SAES, cette situation est due «au retard persistant dans le paiement des salaires des personnels des campus de l'Université Iba Der Thiam, de l'Ecole Polytcehnique de Thiès et de l'Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture, dans un contexte de fortes contraintes sociales liées à la fin d'année».
Pour les syndicalistes, les personnels du campus «demeurent exposés à une situation de précarité inacceptable», malgré «les engagements répétés des autorités à sécuriser le paiement de douze mois de salaires dans les universités publiques et à garantir la sincérité budgétaire».
Autres articles
-
Université Amadou Mahtar Mbow : le SAES «décrète une grève illimitée, avec effet immédiat»
-
Pikine-Guédiawaye : le parquet requiert un an de prison contre Cheikh Ndiaye, pour apologie de crime
-
Crise à l'Université Alioune Diop de Bambey : Le SAES en grève pour réclamer les salaires de décembre
-
Contrôle frontalier à Moussala : 124 étrangers refoulés pour défaut de documents de voyage
-
Zac Mbao : trois (03) employés d’une pâtisserie interpellés «pour mise en danger de la vie d’autrui»