Campus de Thiès : le SAES décrète «une grève illimité, avec effet immédiat, jusqu’au payement des salaires»

La coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) du campus de Thiès «décrète une grève illimitée, avec effet immédiat, jusqu'au paiement effectif des salaires», dans un communiqué.



Selon le SAES, cette situation est due «au retard persistant dans le paiement des salaires des personnels des campus de l'Université Iba Der Thiam, de l'Ecole Polytcehnique de Thiès et de l'Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture, dans un contexte de fortes contraintes sociales liées à la fin d'année».



Pour les syndicalistes, les personnels du campus «demeurent exposés à une situation de précarité inacceptable», malgré «les engagements répétés des autorités à sécuriser le paiement de douze mois de salaires dans les universités publiques et à garantir la sincérité budgétaire».