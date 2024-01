Can 2023 en Côte- d’Ivoire : 1,5 millions de visiteurs attendus

La Côte-d’Ivoire va vibrer ce 13 janvier au rythme de la coupe d’Afrique des Nations de football. Ce rendez-vous du ballon rond africain constitue une attraction touristique pour le pays de la lagune Ebrié.

Dans ce cadre, le pays a massivement investi dans les infrastructures sportives et touristiques. A cet effet, et d’après les estimations des autorités 1,5 millions de visiteurs sont attendus durant la compétition.

La Côte-d’Ivoire, outre les six stades construits ou rénovés, des ponts, des routes, des hôtels et des cités Can ont été construits pour loger les équipes.

Pour un mois de compétition, quelque 20.000 jeunes bénévoles, 17 000 membres des forces de l’ordre et 2500 stadiers seront mobilisés.

Avec yeclo.com