Canada: un automobiliste fonce dans une foule lors d'un festival à Vancouver, des morts et des blessés

« Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées », a indiqué la police de Vancouver sur X, précisant que « le conducteur est en garde à vue ». Âgé de 30 ans, le conducteur est un « suspect isolé » connu des forces de l'ordre, qui a été interpellé sur place par la foule elle-même, a encore souligné la police de Vancouver.



L'incident s'est produit peu après 20 h (locales), le samedi 26 avril, alors que des membres de la communauté philippine se rassemblaient pour célébrer la Journée Lapu-Lapu, a indiqué le maire de Vancouver, Ken Sim, sur X. Ce festival rend hommage à un meneur de la lutte anticoloniale du XVIe siècle aux Philippines. La programmation de samedi comprenait un défilé, une projection de film, des danses et un concert, avec deux membres des Black Eyed Peas au programme. Les images sur les réseaux sociaux montrent un SUV noir immobilisé, derrière laquelle des débris et plusieurs victimes jonchent le sol. Elles font aussi entendre la panique des témoins de la scène. Le consulat général des Philippines dans la région a exprimé « sa profonde inquiétude » après cet « horrible incident ».



Quelles motivations ?

« Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées et la communauté philippine de Vancouver en cette période incroyablement difficile », a écrit le maire. La police a précisé que l'incident s'était produit dans le quartier Sunset on Fraser de la ville. « Mes pensées vont à la communauté philippine et à toutes les victimes visées par cette attaque insensée », a commenté sur X Pierre Poilievre, chef de file des conservateurs pour les législatives et principal opposant à Mark Carney lors des élections du 28 avril, « attendant d'en savoir plus » sur les motivations de l'auteur. « Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles, ainsi qu'à la communauté philippine de Vancouver », a également réagi sur X le leader de gauche Jagmeet Singh.



Quelques minutes plus tôt, le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), avait participé aux festivités dans le cadre de sa campagne électorale. Sa caravane avait quitté les lieux au moment des événements, précise la chaîne Radio Canada.



Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit « bouleversé » par le drame survenu dans la nuit. « Nous sommes tous en deuil avec vous », a-t-il dit ajouté dans un message sur X. Il avait prévu de se rendre dans cette province de la Colombie-Britannique dimanche pour ses derniers meetings de campagne avant le vote de lundi.



Campagne électorale électrique

Cet événement, rapporte l'AFP, survient un an après que le Canadien Nathaniel Veltman a été condamné à la prison à vie pour avoir renversé avec son camion une famille musulmane dans les rues de London, en Ontario, en 2021. Ce verdict fut le premier au Canada à lier le suprématisme blanc au terrorisme dans une affaire de meurtre. Les Canadiens se rendent aux urnes le lundi 28 avril après une campagne électorale électrique dominée par la question de la guerre économique avec les Etats-Unis de Donald Trump et ses menaces d'annexion. Le nouveau Premier ministre Mark Carney, qui se présente comme un rempart face au président américain est donné favori par les sondages.