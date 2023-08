Canaries: les pompiers font face au brasier pour protéger les maisons de Tenerife

À Tenerife, le feu, qui s'est déclaré le mardi 15 août au soir dans une région montagneuse du nord-est de l'île, a déjà dévoré 8 400 hectares sur un périmètre de 70 km, soit plus de 4% de la superficie de l'île, et forcé près de 13 000 personnes à fuir. Il est devenu le plus important qu'ait connu l'archipel des Canaries situé au large des côtes ouest de l'Afrique. Malgré les prévisions d'une nuit difficile avec du vent et des températures en hausse, les choses sont allées « bien mieux que prévu », a déclaré, ce 20 août au matin, le président du gouvernement régional, Fernando Clavijo. « Il est vrai que la nuit a commencé très difficilement avec beaucoup d'appels disant que le feu était très proche des maisons », a-t-il expliqué aux journalistes.



« Un miracle »

Mais les pompiers « ont travaillé très intensivement » et sont parvenus à ne perdre aucune maison dans le brasier, a-t-il ajouté, ce qui est « quasiment un miracle ». Vendredi soir, M. Clavijo avait indiqué que les opérations de lutte contre l'incendie avaient « bien progressé même si le feu reste incontrôlable ». Montserrat Román, cheffe du département de la protection civile de l'archipel, a confirmé, dimanche 20 août, qu'« il n'y a plus eu d'évacuations ou de confinements ». La veille, elle avait cependant précisé que dix-neuf unités aériennes rejoindraient dimanche le combat contre le brasier, avertissant qu'il risquait de se compliquer en raison des températures et de « fortes rafales de vent ».





Le nombre d'évacuations a donc été ramené à la baisse par M. Clavijo samedi soir, à 12 279 personnes selon des chiffres de la police. Plus tôt dans la journée, les services de secours avaient annoncé plus de 26 000 évacuations en se fondant sur les chiffres du recensement dans les zones concernées. L'incendie a affecté jusqu'à présent 11 municipalités de Tenerife, la plus grande des sept îles des Canaries avec 203 400 hectares. Selon les services d'urgence, la qualité de l'air est affectée dans la majeure partie de l'île « en raison de la fumée générée par l'incendie ».



Pedro Sanchez attendu lundi sur place

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est attendu lundi sur place. En 2022, 300 000 hectares ont été détruits par plus de 500 incendies en Espagne, un record en Europe, selon le Système européen d'Information sur les feux de forêt (Effis). Près de 76 000 hectares ont déjà brûlé en 2023 dans ce pays, en première ligne face au réchauffement climatique. Depuis le début de l'année en cours, l'Espagne a comptabilisé 340 incendies qui ont ravagé près de 76 000 hectares, toujours selon les chiffres de l'Effis.