Candidat à la candidature de Yewwi Askan Wi: Boubacar Ba étale sa vision pour la ville de Pikine

Ma vision politique est d’œuvrer pour que Pikine devienne une ville prospère et forte économiquement.

Le programme que je compte dérouler avec notre équipe municipale va impulser une nouvelle dynamique dans toutes les douze communes de la ville, tant sur le plan économique, social, culturel, sportif et au niveau sécurité.



Entre autres la santé, l’éducation, l’environnement et les infrastructures vont être les moteurs de notre politique socio-économique. Les infrastructures commerciales seront modernisées.

La politique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes et des femmes sera le moteur et le cœur de cette vision.



Première ville artisanale du Sénégal, nous allons mettre en place le premier centre départemental de créativité, de conception et de création artisanale.

Avec ses 17 kilomètres de plage, de Sotiba simpafrique à Mbao, la pêche artisanale et le Tourisme vont devenir de véritables pourvoyeurs d’emplois et de création de valeur ajoutée. Je réaliserai le premier véritable complexe culturel avec un grand théâtre. Je doterais chaque commune d’un stade omnisport multifonctionnel.



Chers compatriotes, mon expérience professionnelle, mes relations internationales, mais aussi la richesse de la ville de Pikine notamment la qualité de ses ressources humaines, ses potentialités en ressources naturelles, halieutiques, technologiques et culturelles notre offrent de réels espoirs.



Boubacar Ba, Pcs Jengu