Candidats qui s’affichent avec des enfants : l’inspecteur Mamadou Lamine Sow "s’insurge" contre cette nouvelle tendance

Depuis le début de la campagne électorale, les candidats ne manquent pas de persuader leur électorat et soignent, au détail près, leurs images. Ils n’hésiteront pas à s’afficher avec des enfants pour se donner de la crédibilité et toucher la sensibilité des votants.



L’inspecteur de l’éducation surveillée et de la protection sociale, Mamadou Lamine Sow ne cautionne pas ladite stratégie de communication. S’insurgeant contre cette nouvelle tendance dans L’Observateur, M. Sow soutient que les enfants ne devraient pas être mêlés ni de près ni de loin à la politique. «Ils (les enfants) n’ont pas encore le droit de vote. Ce que les hommes politiques font, n’est pas acceptable. L’image de l’enfant doit être sauvegardée car il est appelé à grandir. On ne doit pas profiter de l’innocence des enfants pour les exposer», dixit Mamadou Lamine Sow.



Selon l’inspecteur, les hommes politiques doivent s’abstenir de prendre ces images «parce que dès qu’elles sortent de leurs mains, ils ne peuvent plus les contrôler». Il considère que les hommes politiques doivent penser davantage à leurs stratégies, surtout éviter «d’exposer les enfants». Ceux qui le font «ne s’inscrivent pas dans une politique de protection des enfants», a-t-il conclu.