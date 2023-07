Canicule: la Grèce en «vigilance absolue», Athènes peu préparée aux fortes chaleurs

En Grèce, un mot résume pas mal de choses : « tsimedoùpoli ». C’est le surnom que les Grecs donnent à Athènes, leur capitale, et cela signifie la « ville de béton ». Une façon de résumer en un mot l'importante densité d’habitations et le manque d’espaces verts qui caractérisent la capitale grecque, explique notre correspondant à Athènes, Joël Bronner.



D’après les données d’Eurostat, le centre d’Athènes est d’ailleurs la deuxième capitale la plus densément peuplée d'Europe, juste après Paris. Alors avec le béton, l’asphalte, les climatisations qui tournent à plein régime dans des appartements anciens - qui sont bien souvent ce qu’on appelle aujourd’hui des « passoires thermiques » et dans lesquelles il fait très chaud l’été -, une ville comme Athènes se transforme en un véritable îlot de chaleur.



Des températures qui vont frôler les 45°C

Une caractéristique que vont éprouver douloureusement les quelque 650 000 habitants de la capitale alors que ce week-end « risque d'être le plus chaud enregistré en juillet lors des cinquante dernières années », prévient un météorologue de la chaîne de télévision publique ERT. Vendredi 21 juillet, des températures avoisinant les 45°C ont été enregistrées dans le pays.



Habituellement, en ville, les espaces verts contribuent à faire baisser en partie les températures, mais à Athènes, il y en a peu : à peine un peu plus de 10% de la surface de la ville est couverte par des arbres. Quelques projets, comme la création de « corridors verts » à travers la ville, devraient à terme améliorer un peu les choses. Mais jusqu’à présent, les priorités politiques semblent davantage tournées vers les investissements et la construction que vers la mise en place rapide d’espaces verts supplémentaires.



Ces conditions infernales ont également un impact sur le tourisme, secteur important pour l'économie locale. Comme la semaine dernière, le site de l’Acropole - symbole touristique de la Grèce - sera à nouveau partiellement fermé ce week-end.