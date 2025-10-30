Cap Skirring : Un jeune poignardé mortellement après une rixe avec des pêcheurs

Un habitant du village de Cap Skirring, dans la région de Ziguinchor, a trouvé la mort jeudi à la suite d’une violente altercation avec des pêcheurs saisonniers installés sur la plage, a appris l’APS de source sécuritaire. Selon la même source, la bagarre, survenue vers 16 heures, serait partie d’un différend lié à un vol de téléphone portable.« L’un (un jeune homme) des protagonistes a été mortellement atteint par arme blanche, déclenchant des représailles immédiates », a-t-elle précisé. En réaction à ce drame, des groupes de jeunes du village ont incendié les abris de fortune des pêcheurs, causant d’importants dégâts matériels. Aucune autre perte en vie humaine n’a cependant été enregistrée.Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre ont été déployés sur les lieux pour maîtriser les flammes et rétablir le calme. Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes du drame et d’identifier les auteurs.