Cap-Skirring : dix-huit femmes interpellées dans un réseau de prostitution clandestine

La gendarmerie de Cap-Skirring a démantelé un réseau de prostitution clandestine, à la suite d’une dénonciation anonyme reçue il y a cinq jours. Selon les informations relayées par L’Observateur, l’intervention a eu lieu dans une zone périphérique du village touristique, où opérait un groupe composé majoritairement de femmes d’origine nigériane et sierra-léonaise.Au total, « dix-huit (18) femmes ont été interpellées ». Parmi elles, « une mineure a été immédiatement confiée à une structure d’assistance éducative », précisent les mêmes sources. Les dix-sept (17) autres, toutes en situation irrégulière, « ont été déférées et placées sous mandat de dépôt ».L’une des interpellées, séropositive, fait l’objet d’une poursuite pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Le journal indique qu’elle disposait de comprimés destinés à réduire les risques de transmission du VIH. L’ensemble du groupe est poursuivi pour « séjour irrégulier » et « absence de carnets sanitaires ». Leur procès est prévu le 2 décembre prochain.Cette opération survient quelques jours seulement après le démantèlement d’un autre réseau de traite d’êtres humains dans la même zone, illustrant, selon L’Observateur, « la persistance et l’ampleur du phénomène à Cap-Skirring ».