Cardi B dévoile qu’elle est enceinte et confirme qu’elle demande le divorce

La rappeuse Cardi B fait les manchettes pour deux raisons bien différentes, ce jeudi.



Tout d’abord, le réputé site à potins Page Six a révélé ce matin que l’interprète de WAP avait, de source sûre, demandé le divorce à son mari, le rappeur Offset du groupe Migos.



Un représentant de l’artiste de 31 ans a confirmé la nouvelle à Page Six, sans toutefois donner davantage de détails sur le dossier.



Cardi B chercherait à obtenir la garde de leurs enfants, Kulture (une fillette de 5 ans) et Wave (un garçon de 2 ans).



Les rumeurs d’infidélité de la part d’Offset ne semblent pas être en cause dans la demande de divorce.



TMZ parle d’une séparation «à l’amiable» et d’une décision réfléchie depuis longtemps, puisque «la distance entre eux n’a fait que croître».



Puis, quelques heures plus tard, Cardi B a dévoilé, sur son compte Instagram, qu’elle est enceinte.



Sur deux images où on la voit, le ventre à l’air, vêtue de rouge, elle a écrit: «Avec chaque fin vient un nouveau commencement!»



«Je t’aime tellement et j’ai hâte que tu sois témoin de ce que tu m’as aidé à accomplir, de ce que tu m’as poussé à faire! C’est tellement plus facile d’affronter les aléas de la vie, les tournants et les épreuves, mais toi, ton frère et ta sœur m’avez montré pourquoi ça vaut la peine de persévérer!», a ajouté Cardi B, en s’adressant à son enfant à naître.



Curieusement, son futur ex-mari Offset n’est nulle part mentionné dans la publication, ce qui alimente évidemment les rumeurs.



Dans les commentaires, la plupart des internautes la félicitent pour cette merveilleuse nouvelle, mais d’autres, moins scrupuleux, n’hésitent pas et lui demandent si Offset est le père.



Ces gens-là n’obtiennent pas de réponse.