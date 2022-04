Carlos Ghosn : la justice française émet un mandat d’arrêt international contre l’ancien patron de Renault

La fuite de Carlos Ghosn dans une malle géante

En 2018, Carlos Ghosn qui était alors le PDG de Renault Nissan a été accusé de malversations financières. Le magnat de l’automobile a donc séjourné en prison au Japon pendant 130 jours. Puis, en versant une caution de 12 millions d’euros, il a obtenu l’assignation à résidence. C’est à ce moment-là que l’homme d’affaires a fui le pays du soleil levant. Une aventure rocambolesque fortement médiatisée stipulant qu’il aurait quitté le Japon, caché dans une malle géante dans un jet privé turc.



Depuis, le Franco-Libano-Brésilien vit à Beyrouth et n’a donc pas fait face à la justice japonaise. Et maintenant, il semblerait que la justice française soit sur le point de rattraper l’ancien patron de Renault et Nissan.



Le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine) a déclaré ce vendredi 22 avril avoir délivré un mandat d’arrêt international contre Carlos Ghosn pour abus de biens sociaux et blanchiment. Le parquet a ouvert une enquête concernant les 5 millions d’euros de paiements considérés comme suspects entre RNBV et un distributeur du constructeur automobile français à Oman, Suhail Bahwan Automobiles (SBA).