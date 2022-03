Carlos Queiroz, Sélectionneur Égyptien : « … Aliou Cissé est meilleur que moi »

Le sélectionneur égyptien Carlos Queiroz a été déçu par l’élimination des Pharaons par les Lions du Sénégal aux tirs au but (1-0, 0-1, TAB 3-1), hier mardi, à Diamniadio.



«C’est fini, il n’y a pas beaucoup de choses à dire. On a perdu cette finale, on n’a pas seulement perdu un match, mais la qualification. On n’a pas grand-chose à dire à part le bon match que les joueurs ont livré. Les gens sont contents, particulièrement les supporters du Sénégal. Ce qu’il faut dire, c’est félicitations au Sénégal !



Il ne faut pas oublier que le Sénégal va représenter l’Afrique à la Coupe du monde, il faudra bien jouer, c’est que tout le monde espère. (Sur Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais) Les résultats sur le terrain lui sont favorables. Ce sont les résultats qui départagent les entraîneurs du monde. Moi, je n’ai jamais dit que je faisais partie des dix meilleurs entraîneurs du monde.



S’il a gagné deux finales d’affilée contre notre équipe, il est meilleur que moi. Je n’ai aucun problème à le dire. Mais évidemment, je n’ai pas fait beaucoup de temps et je voudrais retrouver Cissé après 7 ans de travail avec mon équipe. J’ai juste travaillé 6 mois. Et peut-être après 7 ans de travail avec mon équipe, les choses seront différentes».