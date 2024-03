Carte électorale : les précisions de la Dge pour les départements de la région de Matam et de Pikine

La direction générale des élections ( Dge) apporte des précisions sur des informations selon lesquelles : les 3 départements de la région de Matam ont le même nombre d’électeurs, et le nombre d’inscrits du département de Ranérou Ferlo est passé de 24.000 en 2019 à 193.000 en 2024. Selon toujours ces informations divulguées par des personnes malintentionnées, le département de Pikine compte moins d’inscrits en 2024 qu’en 2019. Les services dirigées par Thiendala Fall démentent les chiffres avancés pour les départements de Matam et de Ranérou Ferlo, et soulignent que la situation de Pikine se justifie amplement.



"Dans le département de Pikine, la population électorale est passée de 573.844 en 2019 à 391.278 en 2024", peut-on lire dans une note.



Qui ajoute : "Cette diminution de l’électorat de Pikine s’explique par la création du département de Keur Massar qui était une entité dans Pikine, devenu Département, et qui polarise les communes de Yeumbeul nord, Yeumbeul sud, Keur Massar nord, Keur Massar sud et Malika".



La Dge d'informer qu": Actuellement le département de Keur Massar compte 249.588 inscrits qui sont extrait de l’électorat de Pikine et une partie de Rufisque".



La Dge renseigne qu': "une bonne partie de l’électorat de Pikine (2019) revient, aujourd’hui, au département de Keur Massar. (Voir les tableaux ci-dessous 2019-2024)".



Concernant les 3 départements de la région de Matam qui auraient le même nombre d’électeurs (193.718), la Dge dément. "C'est totalement fausse", rétorque-t-elle.



Avant d'expliquer : "Dans le département de Kanel, au lieu de 193.718 inscrits, la population électorale fait 117.723". Concernant le département de Matam, informe la Dge, "au lieu de 193.718 inscrits, la population électorale fait 170.743".



Pour ce qui est du département de Ranérou, "au lieu de 193.718 inscrits, la population électorale fait 27.396".



La direction chargée de l'organisation des élections nationales souligne qu': "En 2019, la population de ce département faisait 24 315". "L’électorat de toute la région de Matam fait un total de 315.862", avance-t-elle.



Par conséquent, conclut la Dge, les informations qui circulent sont totalement erronées.