Cas communautaires, graves et décès Covid-19: la semaine de toutes les hausses au Sénégal

La situation de la pandémie du coronavirus devient de plus en plus préoccupante. Cette semaine comprise entre la période du lundi 29 juin au dimanche 05 juillet 2020, les cas graves, le nombre de décès et les cas communautaires ont nettement augmenté.



Ce dimanche, le Directeur de la prévention a annoncé 34 cas communautaires sur les 120 nouveaux positifs. Le nombre de cas communautaires est passé de 139 la semaine passée à 158 cette semaine.



Les 34 cas issus de la transmission communautaire de ce dimanche sont répartis comme suit: 03 à Guédiawaye, 03 à Mbao, 03 à Pikine, 02 aux Mamelles, 02 aux Maristes, 01 à Dieuppeul, 02 à Rufisque, 01 aux Almadies, 01 à Cité Comico, 01 à Cité keur Gorgui, 01 à Fatick, 01 à Guinguinéo, 01 à Kaffrine, 01 à Khombole, 01 à Liberté 2, 01 à Liberté 6, 01 à la Médina, 01 à Mékhé, 01 à Mermoze, 01 aux Parcelles Assainies, 01 à Plateau, 01 à Thiès, 01 à Rebeuss, 01 au Scat Urbam et 01 à Touba.



Pour ce qui est des cas graves, on note une légère hausse. Quatre-huit (48) ont été répertoriés ce jour contre 42 samedi.



Même situation pour les décès liés à la Covid. Le Directeur de la prévention a déclaré 28 décès cette semaine dont 4 nouveaux ce dimanche contre 21 la semaine dernière.



A ce jour, le Sénégal compte 7400 cas déclarés positifs dont 4870 guéris, 133 décédés et donc 2396 sous traitement