Casamance : 433 000 personnes impactées par le PDEC et 48,76 milliards FCFA pour étendre le projet au Sud-Est

Le Projet de développement économique de la Casamance (PDEC) passe à la vitesse supérieure. Le ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, en a dressé le bilan ce mardi, lors d'une mission de supervision. Il a souligné que le projet a atteint,« 433 000 bénéficiaires directs, 324 infrastructures et un nouveau rallongement de 48,76 milliards FCFA ».



Sur le terrain, l'impact est déjà concret avec « 131 kilomètres de pistes rurales aménagées, près de 3 300 hectares de vallées agricoles en chantier et plus de 3 200 emplois créés. Le projet a également accompagné le retour de 203 villages et la réinstallation de 6 700 ménages grâce au niveau d'équipement en écoles et postes de santé ».



Une nouvelle phase s'ouvre désormais vers le pôle Sud-Est, notamment la région de Kédougou. Elle est financée à hauteur de 48,76 milliards FCFA par la Banque mondiale pour étendre le réseau de pistes à 300 kilomètres et booster l'économie locale.



Une démarche saluée par Safiatou Djamil Guéye, représentante de l'institution financière, qui réaffirme la confiance des bailleurs dans les réformes engagées.