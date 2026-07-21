Casamance : 433 000 personnes impactées par le PDEC et 48,76 milliards FCFA pour étendre le projet au Sud-Est

Le Projet de développement économique de la Casamance (PDEC) passe à la vitesse supérieure. Le ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, en a dressé le bilan ce mardi, lors d'une mission de supervision. Il a souligné que le projet a atteint,« 433 000 bénéficiaires directs, 324 infrastructures et un nouveau rallongement de 48,76 milliards FCFA ».
Sur le terrain, l'impact est déjà concret avec « 131 kilomètres de pistes rurales aménagées, près de 3 300 hectares de vallées agricoles en chantier et plus de 3 200 emplois créés. Le projet a également accompagné le retour de 203 villages et la réinstallation de 6 700 ménages grâce au niveau d'équipement en écoles et postes de santé ».
Une nouvelle phase s'ouvre désormais vers le pôle Sud-Est, notamment la région de Kédougou. Elle est financée à hauteur de 48,76 milliards FCFA par la Banque mondiale pour étendre le réseau de pistes à 300 kilomètres et booster l'économie locale.
Une démarche saluée par Safiatou Djamil Guéye, représentante de l'institution financière, qui réaffirme la confiance des bailleurs dans les réformes engagées.
Sur le terrain, l'impact est déjà concret avec « 131 kilomètres de pistes rurales aménagées, près de 3 300 hectares de vallées agricoles en chantier et plus de 3 200 emplois créés. Le projet a également accompagné le retour de 203 villages et la réinstallation de 6 700 ménages grâce au niveau d'équipement en écoles et postes de santé ».
Une nouvelle phase s'ouvre désormais vers le pôle Sud-Est, notamment la région de Kédougou. Elle est financée à hauteur de 48,76 milliards FCFA par la Banque mondiale pour étendre le réseau de pistes à 300 kilomètres et booster l'économie locale.
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